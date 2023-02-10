MHP, Ciner Grubu’nu hedef aldı: Kimin figüranısınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, deprem haberlerini vesile edip bünyesinde Habertürk ve Show TV kanallarını bulunduran Ciner Medya Grubu’nu hedef aldı.

Ciner Grubu’na bağlı Habertürk ve Show TV.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) da göreve çağıran Özdemir, deprem bölgesinden haberler aktaran medya grubunu şöyle hedef aldı:

*Ciner grubu, Habertürk ve Show TV üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek?

*Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.

*Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir.