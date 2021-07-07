Meyve suyu yapılacak vişnelerin ayakkabıyla çiğnendiği görüntülere ilişkin dört kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnediği görüntülere ilişkin dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, işçilerin kasalarla getirdikleri kirazları daha büyük bir kasaya aktarması yer alıyor. Bu sırada işçilerden birinin kasalardaki kirazların üzerine ayakkabısıyla çıktığı görülüyor.

AA’nın haberine göre gelen tepkiler üzerine harekete geçen polis, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu dört kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan il tarım ve orman müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, ‘hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı’ gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uyguladı.