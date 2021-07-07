Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meyve suyu yapılacak vişnelerin ayakkabıyla çiğnendiği görüntülere ilişkin dört kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnediği görüntülere ilişkin dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, işçilerin kasalarla getirdikleri kirazları daha büyük bir kasaya aktarması yer alıyor. Bu sırada işçilerden birinin kasalardaki kirazların üzerine ayakkabısıyla çıktığı görülüyor.


AA’nın haberine göre gelen tepkiler üzerine harekete geçen polis, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu dört kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan il tarım ve orman müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, ‘hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı’ gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uyguladı.

SON HABERLER

Sinsi saldırganlık: Taciz

Saldırganlığı doğal hak olarak gören ve uygulayan kişilerin tamamına yakını yeterince zeki, kurnaz, vicdan duygusu olmayan, ‘asıl kurban benim’ rolü sergileyerek çıkarlarını koruyan, birden fazla ağır kişilik bozukluğunun özelliklerine sahip pervert kişilik yapılarıdır.