Metro İstanbul genel müdürü: Havaalanı güvenliği beklemek doğru değil

İstanbul’da metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, insanların metroyu uçaklara binişlerdeki kontrolle karıştırmaması gerektiğini belirterek “Toplu taşıma yöntemleri içinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz” dedi.

Saldırgan bıçakla kadının üzerine yürümüştü. Fotoğraf: DHA

24 Kasım akşamı Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.

Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Yılmaz sevkedildiği adliyede tutuklanmıştı.

Katıldığı bir fuarda metrodaki güvenlikle ilgili soruları yanıylayan genel müdür Soy diğer toplu taşıma araçlarıyla kıyaslama yaparak şunları söyledi: “Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var. Bu dedektörler özellikle bomba gibi, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulmuştur. Havalimanında uçağa 100 cc üzeri bir sıvı ile binemezsiniz veya bir törpü bile sokamazsınız. Metrolarda biz bunları araştırmıyoruz. İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Biz toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir havaalanından beklenecek güvenliği beklemek doğru değil.”

Metal dedektörünün caydırıcı bir kontrol olduğunu belirten Soy “Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil” dedi.

Metal dedektörlerin bir insanın üzerinde bomba veya silah varsa yüzde yüz tespit edeceğini ifade eden Soy dedektörlerin kişilerin üzerindeki küçük bir metal aleti bir kemerden ayıramayabileceğini vurguladı.