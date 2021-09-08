Metin Hara beraat etti

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Hara’nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Hara’nın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, Metin Hara’nın beraatine karar verdi.

İddianamede, 13 Temmuz 2017’de Metin Hara’nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı’na gönderildiği, ilçe sağlık müdürlüğünün Hara’nın sahibi olduğu ‘İnsanagüven’ isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını saptadığı belirtilmişti.

Hara’nın hekim diploması olmadığı, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamındaki uygulamaları yapabileceğine dair sertifikası bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığı tespit edilince işyerinin mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı. Hara’nın iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hara, Kasım 2020’deki duruşmada, mesleğinin ne olduğu sorusunu ‘yazar, konuşmacı ve fizyoterapist’ diye yanıtlarken, aylık gelirinin 15-20 bin lira arasında olduğunu söylemişti. Kendisine isnat edilen suçu kabul etmediğini belirten Hara, ‘lisanslı fizyoterapistlik’ unvanına sahip olduğunu ifade etmişti.