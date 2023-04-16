Metin Akpınar’a göre İnce intikam alıyor: Normal bir insan bunu söyleyemez

Sanatçı Metin Akpınar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığının cumhur ittifakının lehine olacağını söyledi.

Akpınar, İnce’nin oyları böldüğünü ve bunu ‘intikam almak’ için yaptığını söyledi.

Metin Akpınar – Muharrem İnce. (Kafa TV-AA)

Akpınar, Kafa TV Youtube hesabında yayınlanan ‘Metin Akpınar İle Uzun Lafın Kısası’ programında Muharrem İnce’nin adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akpınar, “Kızıyor musunuz siz de Muharrem İnce’ye, oyları gerçekten bölüyor mu sizce?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii bölüyor net! Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor yani ben öyle hissediyorum başka türlü olamaz. Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla millet ittifakını engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? cumhur ittifakının lehine olur.”

‘Demokrasi istiyoruz’

14 Mayıs’taki seçimlerin kritik olduğuna dikkat çeken Akpınar, şöyle devam etti:

“Bugün uygulanan teokratik, monarşik bir rejim. Halbuki biz demokrasi istiyoruz. Her şeyi onun uğruna yapıyoruz. Toplumda da öyle bir demokrasi talebi doğdu. Demokrasi de öyle hemen ulaşılınca bitecek bir hedef değildir. Gittikçe, ulaştıkça zorlaşır. Ama bugünkü seçim teokratik, monarşik bir yönetimden demokratik parlamenter bir sisteme geçmek seçimi olacak.”