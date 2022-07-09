Meteoroloji’den 21 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı￼

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. 21 il için uyarı yapan Meteoroloji ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmasını istedi.

Yarın ilk saatlerden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusu ) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın iç kesimleri) , İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı) , Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum’un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı!

Pazar Günü Yurtta Beklenen Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/sTdKE3zeOR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 9, 2022

Ankara için özel uyarı

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, saat 11:00 ile 22:00 arasında kent geneli için sarı uyarı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu: “Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara’da yarın gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyazkkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz”.

Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! 10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”