Meteoroloji’den uyarı: Bayramda sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-12 derece üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu’na göre bayramda sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-12 derece üstüne çıkacak.

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Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 31-34, Ankara’da 36-40, İzmir’de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya’da 33-36, Samsun’da 29-31, Erzurum’da 30-34 ve Diyarbakır’da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunulan raporda şunlar kaydedildi: “Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”

Bayramın ikinci ve üçüncü günü Marmara Bölgesi’nde sağanak

Arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.