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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den sekiz il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’deki sekiz ili ‘sarı kod’ ile uyardı. Bu illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.”


Raporda, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğu bildirildi.

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