Meteorolojiden Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Uyarıya göre kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın yarın gece saat 04.00’te başlayıp pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Tokat, Sivas’la Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde de bugün gece 23.00’da başlayıp yarın saat 19.00’a kadar sürmesi öngörülen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.