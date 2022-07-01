Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji günlük tahmin raporuna göre İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

🗓1 Temmuz 2022 (Cuma)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/03yujyGK9k — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 1, 2022

Yağışların Çankırı, Ankara, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.