Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara bölgesi için yarın sağanak uyarısı yaptı.
Kuvvetli yağışın İstanbul’da yarın sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı şöyle: “Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”