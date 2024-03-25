Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 23 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova’yı sarı kodla uyardı.

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa’da hem rüzgar hem gök gürültülü sağanak yağış; diğer illerde rüzgar bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.