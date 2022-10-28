Meteoroloji’den iki il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Rize ve Artvin’de yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı. MGM, bu iki il içi sarı kodlu uyarı da yayınladı.

🗓28 Ekim 2022 (Cuma)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/Al5xiLzr0o — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 28, 2022

Günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan’ın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Diğer yerlerinse az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin üç-beş derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.