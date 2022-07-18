Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarındaki fırtınaya karşı uyarı notu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarı notunda bugün 10:00’da başlayıp salı 03:00’e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, “Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteorolojik Uyarı!

Marmara’nın Güneyi ile Kuzey Ege Kıyılarında Fırtınaya Dikkat! pic.twitter.com/GyDdKdU5bh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 17, 2022

AFAD’dan yapılan açıklamada da şunlar söylendi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun”.