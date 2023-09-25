Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı hava durumuna göre 25 Eylül’de Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis, Kars, Erzurum, Van ve Kırklareli’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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MGM, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

İstanbul’da yağış yok

Marmara’da parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne 31 derece parçalı az bulutlu, İstanbul 27 derece parçalı az bulutlu, Kırklareli 28 derece parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Sakarya 29 derece parçalı az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.