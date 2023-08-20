Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’ya konuşan Çelik, sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini ancak yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti.

Rüzgar üç gün daha etkili

Çelik, Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların üç gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

Üç büyük şehir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

“Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ankara’da önümüzdeki 3-4 gün boyunca beklediğimiz sıcaklıklar 33-35 derece arasında, İstanbul’da önemli bir sıcaklık değişimi görünmüyor, önümüzdeki günlerde 32-33 derecelik hava sıcaklıkları devam edecek. İzmir’e baktığımızdaysa sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Hafta içinde İzmir için en yüksek sıcaklık tahminimiz 35-36 derece.”