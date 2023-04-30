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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den dokuz il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dokuz ili ‘sarı’ kodla uyardı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin’ in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Rüzgar öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)) olarak esecek.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde azalacağı, batı kesimlerde biraz artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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