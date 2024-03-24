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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den batı kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Yapılan tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu’nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.


Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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