Meteoroloji’den batı kesimleri için fırtına uyarısı

Bu son örnekte artık futbol, daha doğrusu oyunun kendisi hiç yok ortada, düpedüz vandallıkla, saldırganlıkla karşı karşıyayız. Diyeceksiniz ki, “Futbol sadece futbol değildir”, evet öyledir ama sadece futbol olmayan şeyden futbolu çıkarırsanız geriye futbol olmayan bir şey kalır sadece. Karşımızdaki işte o.