Meteoroloji’den 60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için ‘turuncu’, 44 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Rüzgarın güneyli yönlerden bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde, Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.