Meteoroloji’den 27 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Harita: MGM

Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.