Meteoroloji’den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi il için ‘turuncu’, 18 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporunda kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: ”Yağışların Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul’un kuzeybatısı ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu bölgelerdeki olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova’nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.