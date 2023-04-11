Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Toz taşınımı uyarısı devam ediyor.

Harita: MGM

Meteoroloji günlük tahmin raporuna göre Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Üç gündür yapılan toz taşınımı uyarısı da kaldırılmadı. Buna göre Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.