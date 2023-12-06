Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı, 5 ili turuncu kodla uyardı.

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MGM Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl ve Muş’u turuncu; Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Van, Şırnak ve Ardahan’ı sarı kodla uyardı.

Ağrı ve Erzurum’da kar ve yağmur, Kars ve Ardahan’da kar, Balıkesir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış ve diğer illerde yağmur bekleniyor.

Müdürlük vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar, fırtına, ulaşımda aksamalar, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.