Meteoroloji’den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için ‘turuncu’, dokuz il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgar, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerinde iki ila dört derece artacak.