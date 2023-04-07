Meteoroloji’den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki il için ‘turuncu’, 16 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre yağışların şu bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor: Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimleri.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.