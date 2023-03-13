Meteoroloji’den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört il için ‘turuncu’, 14 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre yağışların Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa’nın doğusu ve Diyarbakır’ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olacak.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (altı ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor