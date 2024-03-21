Meteoroloji’den 17 il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 17 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye’yi sarı kodla uyardı.

Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da gök gürültülü sağanak yağış; Mardin ve Şanlıurfa’da yağmur; diğer illerde yağmur ve kar bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.