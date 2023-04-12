Meteoroloji’den 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji’den, yedi il için ‘turuncu’, dokuz il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa’nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgâr, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.