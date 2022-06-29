Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesimi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. MGM bu çevrelerdeki 16 ili sarı kodla uyardı.

Harita: MGM

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.