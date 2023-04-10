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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde toz taşınımı bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Rüzgar; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde iki ila dört derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu’da üç ila beş derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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