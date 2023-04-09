Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.

Hatay’ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Akşam saatlerindeyse Türkiye’nin doğu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.


Harita: MGM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay’ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden dört ila altı kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çadır uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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