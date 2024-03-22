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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 13 il için yağmur, kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dört ili turuncu, dokuz ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak’ı turuncu; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman’ı sarı kodla uyardı.


Mardin’de yağmur; Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari’de yağmur, kar ve çığ; diğer illerde yağmur ve kar bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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