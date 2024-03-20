Meteoroloji’den 10 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak’ı sarı kodla uyardı.

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da kar; Diyarbakır ve Batman’da yağmur; Hatay’da gök gürültülü sağanak yağış ve Siirt’le Şırnak’ta kar ve yağmur bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.