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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ‘sarı kod’ yayımlayarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklıkları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üç-beş derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarınsa genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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