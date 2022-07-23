Meteoroloji uzmanı: Sıcaklar zirve yapacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, “Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak” dedi.
Türkiye’nin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların beş-altı derece daha yüksek seyredeceği belirtilirken uzmanlar uyarıyor.
Meteoroloji uzmanı Ökten, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’yı uyardı. Ökten, “Dikkat! Salıdan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın’ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017’de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz’da rekor kırabilir. İzmir’de 9 Temmuz 2000’de 42.6 derece, Muğla’da 27 Temmuz 2007’de 42.1 ölçülmüştü…” dedi.
Ökten’in sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar şöyle:
- “Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak. Klima kullanabilirsiniz. Klimaları gün içerisinde ilk açtığınızda uzak durmalısınız. Bakteri biriktirir. Önce bir havasını versin. Sonra yaklaşalım.
- Ağustos ayının ilk 10 günü ülke genelinde havalar sıcak ve durgun olmaya devam edecek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu çok sıcak olacak. Yaz gibi Yaz. Önümüzdeki süreçte her hangi bir afet riski görünmüyor.
- Türkiye’de rüzgarlar hafifliyor. 29 Temmuz’a kadar fırtına yok. 29 Temmuz’da Ülkemizin batısı, Özellikle de Balıkesir ve Edremit körfezi çok rüzgârlı olacak. Altınova, Gömeç, Edremit, Ayvacık ve Burhaniye’ye tatile gitmek isteyenler 29 Temmuz’a kadar gidebilirler.