Meteoroloji uzmanı: Sıcaklar zirve yapacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, “Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak” dedi.

Türkiye’nin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların beş-altı derece daha yüksek seyredeceği belirtilirken uzmanlar uyarıyor.

Meteoroloji uzmanı Ökten, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’yı uyardı. Ökten, “Dikkat! Salıdan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın’ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017’de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz’da rekor kırabilir. İzmir’de 9 Temmuz 2000’de 42.6 derece, Muğla’da 27 Temmuz 2007’de 42.1 ölçülmüştü…” dedi.

Dikkat! Salı'dan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın'ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017'de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz'da rekor kırabilir. İzmir'de 9 Temmuz 2000'de 42.6 derece, Muğla'da 27 Temmuz 2007'de 42.1 ölçülmüştü… pic.twitter.com/yCNQpgzcBm — Kerem Ökten (@KeremOktenMeteo) July 22, 2022

Ökten’in sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar şöyle: