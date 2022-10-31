Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle dokuz ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dokuz ilde toz taşınımı beklendiğinden sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bu iller Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman. MGM, bu dokuz ilde yaşayanlara, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden ‘tedbirli olun’ çağrısı yaptı.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin diğer bölgelerindeki hava durumu şöyle olacak: ”Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van’ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.”

Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.