Meteoroloji günlük raporu: Altı ilde yağış, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yağmur bekleniyor.

🗓5 Temmuz 2022 (Salı)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9xWH3tqeWs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 5, 2022

Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerinse az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.