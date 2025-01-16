Meteoroloji 2024'ün 'en'lerini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2024’te Türkiye’deki rekorları açıkladı. Geçen yıl en yüksek sıcaklık 47,8 dereceyle Şanlıurfa’da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan’da ölçüldü.

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MGM’nin açıklamasına göre günlük en yüksek yağış 13 Şubat’ta metrekareye 297,7 kiloyla Antalya’nın Kepez ilçesine düştü. En yüksek kar kalınlığı 6 Mart’ta Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 247 santim olarak ölçüldü.

Geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran’da 47,8 dereceyle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk günse 29 Şubat’ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Verilere göre geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık’ta saatte 153,4 kilometre hızla Trabzon’da.

Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9 derece kaydedildi.

En düşük deniz suyu sıcaklığıysa 22 Ocak’ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7 derece ölçüldü.