Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: 2024 en sıcak yıl

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamanın 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024’ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı.

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WMO, altı uluslararası kuruluşun verilerine dayanarak hazırladığı sıcaklığa dair raporunu yayımladı.

Raporda, “WMO, yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024’ün en sıcak yıl olduğunu doğruluyor” denildi.

Rapora göre 2015-2024 arası kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçti.

Bu 10 yıllık ortalama, 1850-1900 arasındaki 10’ar yıllık ortalamanın 1,5 derece üzerinde.

Paris Anlaşması’nın, uzun vadede küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi, halen devam etse de ulaşılması güç görünüyor.

WMO ayrıca martta ‘Küresel İklim Durumu 2024’ başlıklı ayrı bir rapor daha yayımlayacak.

Bu raporda sera gazları, yüzey sıcaklıkları, okyanus ısısı, deniz seviyesinin yükselmesi ve buzul çekilmesi dahil temel iklim değişikliği göstergelerinin tüm ayrıntıları yer alacak.

‘Liderler, iklim felaketi için hemen harekete geçmeli’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO’nun raporunun, küresel ısınmanın, somut ve inkar edilemez bir gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

1,5 derece hedefinden vazgeçilmediğini belirten Guterres, şunları söyledi:

“Bu, doğru yola girmemiz için daha da sıkı mücadele etmemiz gerektiği anlamına gelir. 2024’te görülen kavurucu sıcaklıklar, 2025’te çığır açan iklim eylemi gerektiriyor. İklim felaketinin en kötüsünden kaçınmak için hala zaman var. Ancak liderler hemen harekete geçmeli.”

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise iklimle ilgili ‘tarihi anlar’ yaşandığına dikkat çekti:

“Sadece bir veya iki rekor kıran yıl değil (rekor sıcaklıklar açısından) tam 10 yıllık bir seri yaşadık. Buna yıkıcı ve aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve eriyen buzlar eşlik etti. Bunların hepsi, insan faaliyetleri nedeniyle rekor kıran sera gazı seviyeleriyle desteklendi.

Isınmanın her bir derecesinin önemli olduğunu kabul etmek önemli. 1,5 derecenin altında veya üstünde bir ısınma seviyesi ile küresel ısınmanın her ilave artışı, hayatlarımız, ekonomilerimiz ve gezegenimiz üzerindeki etkileri artırır.”