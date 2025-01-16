Meteoroloji: Üçü sarı kodlu 13 ile kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üçü sarı kodlu 13 ile kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı kar yağışı beklenen iller şöyle:

Trabzon

Rize

Artvin

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’le Kahramanmaraş’ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl’ün doğu ilçeleri yağışlı.

Yağmur, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu’nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ayrıca Sakarya çevreleri, Trabzon’un doğusu, Rize çevreleriyle Artvin’in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

Hafif: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²

Kuvvetli: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²

Şiddetli: 76-100 kg/m²

Aşırı: 100 kg/m² üzeri

Buzlama ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesiyle iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don beklendiğinden ulaşımda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.