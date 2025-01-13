İstanbul, İzlanda soğukları etkisinde: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.

Fotoğraf: AKOM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın (AKOM) raporuna göre İstanbul genelinde soğuk hava etkili olacak.

Bugünkü sıcaklıklar 7 derece civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar düştü.

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.

AKOM raporuna göre perşembe gününe kadar rüzgar kuvvetli olacak. Aralıklı sağanak yağışların devam edecek ve sıcaklıklar 4 ila 8 derece aralığında seyredecek.

Yağışların mevsim normalleri üzerinde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklarınsa 19 Ocak’a kadar mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

Kar yağışı

Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının 20 ila 40 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi bekleniyor.

AKOM, yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olması için uyardı.

Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı:

• Baraj doluluk oranı yüzde 42,10 seviyesinde ve toplam 366 milyon metreküp su bulunuyor.

• Deniz suyu sıcaklığıysa 11 derece ölçüldü.

Günlük hava durumu:

• Sabah sıcaklık: 5 derece, hissedilen 3 derece

• Öğle sıcaklık: 7 derece, hissedilen 5 derece

• Akşam sıcaklık: 7 derece, hissedilen 5 derece

• Gece sıcaklık: 5 derece, hissedilen 2 derece

Haftalık tahminler:

14 Ocak Salı: 4 derece ila 7 derece arasında, 5-15 kg/m² yağış.

15 Ocak Çarşamba: 2 derece ila 8 derece arasında, 1-4 kg/m² yağış.

16 Ocak Perşembe: 2 derece ila 8 derece arasında, 1-4 kg/m² yağış.

17 Ocak Cuma: 2 derece ila 8 derece arasında, 1-4 kg/m² yağış.