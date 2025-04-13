Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı

Okçuluk Dünya Kupası’nın ABD’de düzenlenen ilk ayağında milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Fotoğraf: @trtsporyildiz / X

Okçuluk Dünya Kupası, sporcuların dört ülkede dört ayakta yarıştığı ve her kategorinin en iyi sekiz okçusunun Okçuluk Dünya Kupası Finali’ne katılmak için mücadele ettiği bir turnuva.

İlk ayağı Florida eyaletindeki Polk County’de düzenlenen organizasyonda Türkiye’den sekiz sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh’a 7-3 yenilerek ikinci oldu.

Organizasyonun üçüncü ayağı bu yıl Antalya’da düzenlenecek. İkinci ayağa Çin’in Şangay, dördüncü ayağa İspanya’nın Madrid kenti ev sahipliği yapacak.