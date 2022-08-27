Meta, yapay zekayı ‘daha güvenilir bir Wikipedia’ için eğitiyor

İnternet’in en çok ziyaretçi alan yedinci web sitesi Wikipedia daha güvenilir bir kaynak olabilir mi? Meta’nın yapay öğrenme uzmanları da bu sorunun cevabını merak etmiş ve kolları sıvamış.

Gerd Altmann/Pixabay

Wikipedia geçen ay, internetin en çok ziyaret edilen siteleri arasında yedinci sıraya yükseldi. İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan çok dilli online ansiklopedinin İngilizce versiyonunda 6,5 ​​milyondan fazla makale var.

Referans ekleme zorunluluğu gibi çeşitli kontrol mekanizmaları olsa da, sonuçta Wikipedia’nın kendisininde belirttiği gibi siteki bilgiler yüzde yüz güvenilir değil.

Eski Facebook, yeni Meta’nın yapay öğrenme uzmanları, şimdi yapay zeka kullanarak tüm makaleleri doğrulatmanın bir yolunu arıyor.

Makaleyle referansı eşleştirecek

Sungularity Hub’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde şirket blogunda bu konuda yayınlanan yazı, işin nasıl yapılacağı konusunda ipucu veriyor.

Meta uzmanları, Wikipedia’daki makalelerle bu makalelerin referanslarını tarayıp uyumlu olup olmadıklarına bakacak. Ancak yalnızca başlık bazında değil, içerik bazında da çapraz kontrol yapacak. Örneğin yazıda geçen bir bilginin referans linkinin içinde olup olmadığını kontrol edecek.

Meta’nın yapay zekası bir anlamda kaynakların içeriklerine de ‘hakim olacak’. Meta bu modelde içeriği, metin dizilerini karşılaştırarak ve aynı sözcükleri içerdiğinden emin olarak değil, ‘doğal dil anlama’ tekniklerini kullanarak ulaştığı metin bloklarının matematiksel temsillerini karşılaştırarak ‘anlayacak‘.

Meta’nın YZ (Yapay Zeka) araştırmalarından sorumlu üst düzey ismi Fabio Petroni Digital Trends’e yaptığı açıklamada, “Yaptığımız şey, tüm bu web sayfalarını bölümlere ayırarak ve her bölüm için doğru bir temsil sağlayarak bir dizin oluşturmak” diye açıklıyor.

‘Meraktan başladık’

Çözülmesi gereken büyük bir sorun da, kaynakların güvenilirliği için bir derecelendirme sisteminin olması. Örneğin, bilimsel bir dergiden alınan bir makale, bir blog gönderisinden daha yüksek puana sahip olması.

Meta, şirketin bu projede Wikimedia ile ortaklık yapmadığını ve projenin hala araştırma aşamasında olduğunu belirtiyor. Fabio Petroni, “bu işe meraktan girdik. Teknolojinin sınırlarını görmek istiyoruz” diyor.

Meta şu anda yapay zekayı yaklaşık dört milyon Wikipedia alıntısı üzerinde eğitiyor.