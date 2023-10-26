Meta ve IBM üçüncü çeyrekte gelir artırdı

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar dolara, bilişim teknolojisi şirketi IBM’nin geliri de 14,8 milyar dolara çıktı.

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Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 27,7 milyar dolardan 34,1 milyar dolara çıktı.

Meta’nın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 164 artışla 11,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Şirketin 2022’nin üçüncü çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 4,39 dolara ulaştı.

Facebook’a yeni kullanıcılar

Meta çatısı altındaki Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,09 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,05 milyara çıktı.

Geçen yıl zarar açıklayan IBM gelir artırdı

IBM, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 14,1 milyar dolar gelir elde etse 3,2 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklayan IBM’nin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artışla 14,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı yılın üçüncü çeyreğinde, 1,7 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 3,54 dolar net zarar eden şirketin bu yılın aynı çeyreğinde hisse başına net kârı 1,84 dolar olarak kayda geçti.