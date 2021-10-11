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Yaramazlara biraz batar!

Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarıyor

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya sürecek.

Fotoğraf: Instagram/Mesut Özil

Ticari girişimlerini büyüten Mesut Özil’in sosyal medyada 100 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Yıldız oyuncu, Arsenal’den ayrılmadan önce de girişimleriyle dikkat çekiyordu.


Özil, kripto para çıkaran ilk futbolcu değil. Daha önce Japon futbolcu Keisuke Honda ve eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez da kendi kripto paralarını çıkarmıştı.

The Sun’ın haberine göre Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek.

Buna göre Özil’in kripto parasını satın alan kişiler, M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak ve parayı Bitcoin ile de takas edebilecek. Diğer yandan parayı alan bazı müşteriler de Özil ile tanışma fırsatı yakalayacak.

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