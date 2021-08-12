Messi ücretinin bir kısmını kripto para olarak alacak

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü ‘PSG Fan Token’ olarak alacak.

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PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli futbolcunun yıllık maaşının vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürülüyor.

Messi’nin Barcelona’dan ayrıldığı ve PSG’ye transfer söylentilerinin çıktığı an ‘PSG Fan Token’ fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. 20 dolarlardan kısa sürede 61 dolara kadar yükselen token bugün itibariyle 39 dolarlı bölgelerde hareket ediyor.

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü altı kez kazanan 34 yaşındaki Arjantinli yıldızın kontratı, La Liga’nın mali kuralları gereği kendisine yeterli ücreti veremeyen Barcelona tarafından yenilenmemişti. Gözyaşları içinde Barcelona’dan ayrılan Messi PSG’yle anlaşmıştı.

Fan token nedir?

Fan tokenlar, Chiliz blok zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital varlıklar.

Manchester City’den PSG’ye, Atletico Madrid’den Juventus’a, Barcelona’dan Inter’e kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin fan tokenları bulunuyor. Türkiye’deki kulüpler de son dönemde fan tokenlar çıkararak kripto para dünyasına girdi.