Mesut Kara: Yeşilçam’ın çınarları

Yeşilçam’ın her döneminde önemli izler bırakan, seyircilerin beğenisini kazanan unutulmaz oyuncuları oldu. Yeşilçam yıldız sistemine dayanıyor, sektör olamamış sektör yıldız isimler üzerinden film üretiyor, onlar üzerinden para kazanıyordu. Unutulmaz yıldızlar, güçlü oyuncular, yardımcı oyuncular yıllarca Yeşilçam’a emek ve can verdi. Tiyatronun büyük yıldızı olarak sinemaya gelen, yıldızlığını sinemada da sürdüren Cahide Sonku’dan ön Yeşilçam döneminde yıldız olma özelliklerini barındıran, oynadığı filmlerin önünde metrelerce kuyruklar oluşan ve birçok sinemacıyı Yeşilçam’a kazandıran sinemanın yarattığı ilk büyük isim Sezen Sezin’e, Ayhan Işık’tan, Belgin Doruk’a, Muhterim Nur’a, Muzaffer Tema’dan Turhan Seyfioğlu, Orhan Günşiray, Yılmaz Güney’e, Cüneyt Arkın’dan Pervin Par’a, Kadir Savun’dan, Erol Taş’a kadar isimleri sayfalarca sürecek onlarca oyuncu belleğimizde unutulmaz izler bıraktı. Kimi yıldızdı, kimi başrol, kimi yan rol oyuncusuydu ve hepsi de çok sevilmişti.

Bazıları, “baba”, “babacan” oyuncu olarak anıldı, bazıları sevgi ve şefkatiyle “anaç” oyuncu olarak anıldı; bazıları için de filmlerde can verdikleri suretlerin yarattığı etkiyle seyircinin kalbinde, belleğinde saldıkları kökler nedeniyle “Yeşilçam’ın çınarları” denildi.

Mesut Kara’nın yazısı