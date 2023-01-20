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Yaramazlara biraz batar!

Messi ile Ronaldo’nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo’yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.

Fotoğraf: AA

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan’ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı’nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.


2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3’üncü dakikada attığı golle PSG’yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34’üncü dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fransız ekibi, 43’üncü dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3’üncü dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6’ıncı dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

Sergio Ramos ve Hyun-Soo’nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60’ıncı dakikada Kylian Mbappe ve 78’inci dakikada Hugo Ekitike’nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca’nın 90+4’üncü dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.

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