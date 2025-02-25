Merve Taşkın'a 'zincirleme müstehcenlik'ten hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ‘zincirleme müstehcenlik’ suçlamasıyla beş yıl üç aya kadar hapsi istendi.

Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, ‘ev hapsi’ne çarptırılmıştı.

Taşkın’ın paylaşımı şöyleydi:

“14 Şubat’ta yalnız olanlara ‘akşam yemeği’ için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 lira.”

Polise ihbarda bulunulması üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede Taşkın’ın sosyal medyada müstehcen görüntüleri paylaştığı ve yasaklı bir sitede ürettiği pornografik içerikleri para karşılığında sattığı kaydedildi.

Şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak ‘zincirleme şekilde müstehcenlik’ suçu işlediği ileri sürüldü.

Aynı iddianamede yer alan ifadesinde Taşkın, 14 Şubat’la ilgili paylaşımı etkileşim almak amacıyla yaptığını, fotoğraflarının da suç teşkil ettiğini düşünmediğini söyledi.

Taşkın, fotoğrafları o dönem konuştuğu kişilere gönderdiğini, bunları paylaşan kişileri ve paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını açıkladı.

Taşkın hakkında yedi ay 15 günden beş yıl üç aya kadar hapis istenen iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi.