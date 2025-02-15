Merve Taşkın'a ev hapsi

Mahkeme, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a 14 Şubat paylaşımı nedeniyle ev hapsi verdi.

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Taşkın dün ’14 Şubat’ paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım şöyleydi:

“14 Şubat’ta yalnız olanlara ‘akşam yemeği’ için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.

Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın.

Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma.

Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir.

Bonus3: Mütevazıyımdır.”

Bugün savcılığa ifade veren Taşkın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, Taşkın’a ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Taşkın daha önce de ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılanmış, beraat etmişti.